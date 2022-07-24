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Ястреб против голубя: в Британии назвали фаворита в борьбе за должность премьера

24 июля, 2022 воскресенье
08:48
Мир

Фаворитом в соревновании за должность нового лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании является глава МИД Лиз Трасс

Об этом сообщает The Telegraph .

Опрос YouGov среди членов консервативной партии показал лидерство Лиз Трас. За нее готовы проголосовать 62% респондентов против 38% у ее конкурента – бывшего министра финансов Риши Сунака.

Источники The Telegraph утверждают, что Трасс в борьбе за должность премьера будет представлять себя "ястребом" в отношении РФ и Китая, а Сунака будет позиционировать как "голубя". Она считает, что внешнеполитическая тема является ее сильной стороной.

"Аргумент Лиз таков: сейчас самое опасное время, чем когда-либо со времен завершения холодной войны, и она может вернуть Великобритании роль лидера на мировой арене", - сказал собеседник издания среди союзников Трасс.

Он добавил, что Сунак находится на стороне "голубей". Однако в команде экс-министра финансов отмечают, что жесткие антироссийские санкции ввели именно тогда, когда он руководил минфином. Между тем источник The Telegraph утверждает, что при введении банковских санкций против России минфин под руководством Сунака очень медлил.

"По умолчанию минфин должен быть осторожнее, думать только о математике, но иногда вам нужно принимать сложные решения", – убежден собеседник.

Консервативная партия будет выбирать нового лидера после отставки Бориса Джонсона с должности премьера. Лидер партии возглавит правительство. Голосование продлится с 4 августа до начала сентября.

  • 20 июля консерваторы проголосовали за то, чтобы Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финальный этап борьбы за лидерство в партии.

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Борис Джонсон
консерваторы
Великобритания
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