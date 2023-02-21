Браузерную игру разработали на странице с графиками возможных отключений.

Гендиректор компании Сергей Коваленко рассказал, что игру-симулятор запустили, чтобы дать возможность клиентам примерить на себя профессию диспетчера оператора системы распределения.

Игра имеет 8-битный ретро-дизайн, занимает чуть более трети мегабайта, поэтому будет работать даже при условиях плохого интернет-соединения. Если полностью загрузится до того как связь исчезнет, в нее все равно можно будет играть.

Основная механика игры состоит в том, чтобы вовремя переключать свет между домами. Также есть ограничения по времени и мощности электричества, иногда случаются локальные аварии.

Чтобы запустить игру, нужно зайти на страницу с графиками возможных отключений на сайте YASNO. А дальше – соблюдать простые правила:

чтобы переключить свет между домами, нужно щелкнуть/топнуть на дом;

чтобы закрыть жалобу пользователя, нужно щелкнуть/тапнуть на дом;

чтобы отремонтировать аварию, нужно щелкнуть/топнуть на дом.

"Юмор всегда помогает лучше "обработать" ошибки и пережить негатив. Поэтому мы не только объясняем на элементарном примере, как работают графики отключений, но и немного иронизируем над ситуацией и над собой, – добавляет Сергей Коваленко. – Мы хотим, чтобы люди нашли себя в ситуациях по игре – и в цитатах, и в свете в доме, и в коте, который, кстати, изображен с кота нашего маркетолога. Так сможем понять, что происходит практически после каждого обстрела, и что диспетчер – это не о переключении выключателя, а об анализе многих переменных и решениях, которые могут повлиять на целый город".