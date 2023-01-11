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YASNO об отключении света в Киеве: город получает 60% нужной энергии, 40% этого объема идет на инфраструктуру

11 января, 2023 среда
21:01
Общество

Киев получает только 60% необходимой энергии, а энергосистема Украины переживает недостаток генерации из-за капитальных ремонтов некоторых энергообъектов

Об этом генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил в facebook.

"Из-за состояния сетей и генерации сейчас в Киев дают ~60% необходимых объемов. Из этого доступного объема ~40% идет на объекты критической инфраструктуры. Остаток ОСРы распределят среди нас с вами", - объясняет он.

Коваленко отметил, что генерация уже давно не равна потребностям электроэнергии. Кроме того, из-за похолодания увеличивается потребление энергии, перегружающей систему. По его словам, потребление неравномерно в течение суток, объем дефицита колеблется.

"Если в обеденное время электроэнергии хватает в пределах серых зон графиков, то вечером, когда все приходят домой, потребление выходит за ограничения и серые зоны полностью отключаются", - отметил он.

Коваленко также рассказал, что в настоящее время некоторые генерационные объекты пошли на плановые ремонты.

"Я знаю, вы сейчас вслух спрашиваете, почему в такое сложное время генерацию отправляют на капремонты. Ответ в том, что без ремонтов они просто выйдут из строя, и приведение их в чувство будет сложным и очень длинным. Такие же капремонты происходили и до войны, только система имела большие возможности, чтобы отключения происходили незаметно", – пишет он.

Гендиректор YASNO сообщил, что недостаток генерации пытаются балансировать с помощью ГЭС, однако они не могут работать круглосуточно, что повлекло за собой ночные выключения света.

"И здесь кроется ответ на вопрос, почему начали отключать ночью. Потому что ресурс гидроэлектростанций исчерпывающий, они не могут работать 24/7. Именно в ночные часы ГЭС набираются", - говорится в сообщении.

  • В Киеве из-за похолодания растет уровень потребления электроэнергии и количество аварий.

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Енергия
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