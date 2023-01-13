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YASNO: несмотря на потепление, ситуация с отключениями в Киеве не изменилась

13 января, 2023 пятница
21:53
Общество

Ограничения электроснабжения для Киева, несмотря на потепление, остались такими же, как и в предыдущий день

Об этом генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил в facebook .

"Сегодня на улице незначительно потеплело, однако ограничения на Киев остались такими же, как были вчера. Коллеги пытаются отключать по графикам, однако в утренние и вечерние пики пользователям вкладываться достаточно сложно. Поэтому отключать приходится большими группами", - отметил он.

В частности, по экспорту электроэнергии гендиректор YASNO подчеркнул, что ситуация осталась неизменной: коммерческий экспорт Украина не осуществляет.

Так называемые синхронные перетоки в системе, которые видны на дешбордах с сайта ENTSO-E, по информации Коваленко, обусловлены тем, что весной 2022 года Украина стала участницей европейской энергетической системы, поэтому страны Европы могут пользоваться украинскими сетями для передачи электроэнергии между собой. Именно это, по словам гендиректора YASNO, происходит сейчас.

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"Более того, импортируется в Украину сейчас больше, чем отдается обратно в Европу. И это нормально. Потому что наша генерация сейчас не может производить необходимое количество электроэнергии, чтобы закрывать спрос", - добавил Коваленко.

Кроме того, как отметил он, недавно бизнес получил возможность импортировать электроэнергию из Европы для использования. Так, например, если крупное производство будет импортировать для себя электроэнергию на уровне собственного потребления в сентябре 2022 года, то в случае отсутствия локальных аварий и беспрепятственной поставки электроэнергии, такое предприятие не будет участвовать в стабилизационных отключениях.

Также по словам Коваленко, это позволит уволить больше мощности украинской генерации, которую можно будет распределить на бытовых потребителей и снизить количество и продолжительность отключений.

  • Напомним, 11 января в Укрэнерго сообщали , что объемы отключения электроэнергии могут уменьшиться на этих выходных из-за потепления и возобновления энергосистемы после обстрелов РФ. Там уверяли, что "нам снова будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который у нас есть".

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