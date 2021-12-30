Ясько: Саакашвили насильно вывезли из больницы в тюрьму
В ночь на 30 декабря экс-президента Грузии Михеила Саакашвили перевезли из больницы в Гори в тюрьму в Руставе
Об этом написала нардепка от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько .
"Михеила Саакашвили в 2 ночи по грузинскому времени силой похитили из госпиталя Гори. Насильно свергли и в наручниках вывезли в тюрьму в Руставе", - сообщила она.
Елизавета Ясько добавила, что неизвестно, находится ли в сознательном состоянии экспрезидент Грузии.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 18 ноября врач, осматривавший Саакашвили, сообщил , что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
- 27 декабря после завершения лечения в военном госпитале Саакашвили не подчинился требованиям работников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму. На эмоциональном фоне у него возникли перепады давления.
- В МИД Украины заявили, что состояние здоровья Саакашвили не позволяет переводить его из больницы в тюрьму.
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