Ясько: Саакашвили насильно вывезли из больницы в тюрьму

Об этом написала нардепка от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько .



"Михеила Саакашвили в 2 ночи по грузинскому времени силой похитили из госпиталя Гори. Насильно свергли и в наручниках вывезли в тюрьму в Руставе", - сообщила она.



Елизавета Ясько добавила, что неизвестно, находится ли в сознательном состоянии экспрезидент Грузии.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

18 ноября врач, осматривавший Саакашвили, сообщил , что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.

27 декабря после завершения лечения в военном госпитале Саакашвили не подчинился требованиям работников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму. На эмоциональном фоне у него возникли перепады давления.

В МИД Украины заявили, что состояние здоровья Саакашвили не позволяет переводить его из больницы в тюрьму.

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