Ярославский вернулся на пост президента "Металлиста"
Украинский мультимиллионер Александр Ярославский вновь стал президентом харьковского футбольного клуба "Металлист"
Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста" .
Клуб сообщил, что Ярославский избран его президентом. Эту должность владелец "Металлиста" уже занимал с 2005 по 2012 года.
По данным Forbes состояние Александра Ярославского составляет $ 820 млн.
"Металлист" в новом сезоне выступает в первой лиге чемпионата Украины.
- Напомним, 9 июля Александр Ярославский заявил, что возрожденный харьковский "Металлист" будет бороться за медали УПЛ .
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