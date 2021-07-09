Ярославский назвал цели возрожденного "Металлиста"
Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский рассказал, что возрожденный харьковский клуб будет бороться за медали УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Youtube-канал Football Hub.
По словам Ярославского, клуб будет играть по правилам, поэтому играет этот сезон в первой лиге, а не займет чье-то место в УПЛ.
"Занять сразу чье-то место в УПЛ? Мы не будем нарушать законы. Никаких преференций и особого отношения нам не надо. Мы играем и пройдем первую лигу, надеюсь, мы пройдем ее как вторую и займем свое достойное место в УПЛ. Для меня существуют только 1-е, 2-е и 3-е места в УПЛ. О другом я даже думать не хочу. Первое место - это мечта, а второе и третье - это задача. Если надо будет увеличивать бюджет, мы его увеличим", - заявил Александр Ярославский.
Харьковский "Металлист" был возрожден на базе ФК "Металл", который основали год назад. Прошлый сезон "Металл" закончил на первом месте второй лиги и вышел в первую лигу.
Этим летом "Металлист" уже подписал восемь футболистов. Среди них голкипер Александр Рыбка, защитники Андрей Цуриков, Маилтон, Эдуард Сарапо, полузащитник Евгений Банада и нападающие Брайан Риаксос, Дмитрий Шамич и Матвей Герасимов.
Общая трансферная стоимость состава "Металлиста" составляет 6,25 млн евро - это самый большой показатель среди клубов. Если бы харьковчане играли в УПЛ, то по этому показателю занимали бы 10 место из 16.
Главным тренером "Металлиста" является Александр Кучер.
- В июле 2020 года стало известно, что в Харькове создают футбольный клуб "Металл".
- 10 марта "Металл" подписал контракт с бывшим игроком французского "Лиона" и "Монако" Фаресом Балулу.
- 12 апреля Александр Ярославский заявил, что вскоре возродит харьковский клуб.
- 26 мая Ярославский заявил, что восстановленный "Металлист" в 2023 году будет играть в еврокубках.
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