Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту

Об этом пишет Общественное.

Отмечается, что украинка добыла в борьбе золотую медаль с результатом 2.01 метра.

Конкуренцию для Магучих в секторе должны были составить привычные соперницы на торовне: олимпийская вицечемпионка Никола Олислагерс, действующая чемпионка мира Паттерсон и бронзовая медалистка Евро-2023 Ангелина Топич, среди прочих.

"2.01 с первой попытки не перепрыгнула ни одна из будущих медалисток. Второй скачок реализовала Магучих, повторив свой лучший результат сезона и выйдя на промежуточное первое место!" – говорится в сообщении.

Паттерсон же благодаря преимуществу за попытками завершила финал второй, а Олислагерс - третья.

Прыжки в высоту

Ярослава Магучих (Украина) 2.01 метра Элеонор Паттерсон (Австралия) 1.99 Никола Олислагерс (Австралия) 1.99

Справка.

Ярослава Магучих, бронзовый олимпийский призер Токио-2020, дважды останавливался в шаге от звания чемпионки мира. В 2019 и 2022 годах она выигрывала серебряные медали, уступая россиянке Марии Ласицкене и австралийке Элеанор Паттерсон соответственно.