Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту
Украинская спортсменка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту и стала впервые в карьере чемпионкой мира
Об этом пишет Общественное.
Отмечается, что украинка добыла в борьбе золотую медаль с результатом 2.01 метра.
Конкуренцию для Магучих в секторе должны были составить привычные соперницы на торовне: олимпийская вицечемпионка Никола Олислагерс, действующая чемпионка мира Паттерсон и бронзовая медалистка Евро-2023 Ангелина Топич, среди прочих.
"2.01 с первой попытки не перепрыгнула ни одна из будущих медалисток. Второй скачок реализовала Магучих, повторив свой лучший результат сезона и выйдя на промежуточное первое место!" – говорится в сообщении.
Паттерсон же благодаря преимуществу за попытками завершила финал второй, а Олислагерс - третья.
Прыжки в высоту
- Ярослава Магучих (Украина) 2.01 метра
- Элеонор Паттерсон (Австралия) 1.99
- Никола Олислагерс (Австралия) 1.99
Справка.
Ярослава Магучих, бронзовый олимпийский призер Токио-2020, дважды останавливался в шаге от звания чемпионки мира. В 2019 и 2022 годах она выигрывала серебряные медали, уступая россиянке Марии Ласицкене и австралийке Элеанор Паттерсон соответственно.
- 29 мая украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на первом этапе "Бриллиантовой лиги" в Марокко с лучшим результатом сезона в мире в прыжках в высоту - 2,01 м.
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