Ярослав Качиньский заглотнул наживку Путина, - Портников
Журналист Виталий Портников считает, что запрет на импорт украинского зерна используется пророссийскими силами
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Решение о запрете импорта украинского зерна должна была вводить Еврокомиссия, но это вне их компетенции. Это нарушение соглашения об ассоциации. Зачем его подписывать, когда в первый критический момент все правительства его нарушили. Сейчас Еврокомиссия рассматривает дотации фермерам тех стран, которые страдают от избытка украинского зерна. Но эти дотации их не успокоят, потому что это политическая, а не экономическая история. Эта история с зерном используется, чтобы подорвать позиции правящей партии, чтобы усилить позиции пророссийских сил", - подчеркнул Портников.
По словам журналиста, Ярослав Качиньский заглотнул наживку Путина, он испугался.
"А нельзя пугаться в такой ситуации, особенно когда это опытный политик с революционным опытом. Его могут просто довести до того, что он уедет договариваться в Москву, как Орбан. Но Качиньский (польский политик, соучредитель и глава партии "Право и справедливость", - ред.) не тот человек, который куда-то поедет. А пророссийские силы получают хорошие позиции в польском обществе. Борьба Ярослава Качиньского и Дональда Туска (польский политик, соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", - ред.) контрпродуктивна в этой ситуации. Имеет значение только то, что проевропейские силы должны объединиться в этой ситуации", - подчеркнул Портников.
- 7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу.
- 15 апреля официальная Варшава утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу, в том числе запрет касается транзита.
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