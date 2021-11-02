Яроша назначили советником Главнокомандующего ВСУ
Экс-нардеп, бывший лидер "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош был назначен советником Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен Советником Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Спасибо за доверие", - сообщил он.
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