Яроша назначили советником Главнокомандующего ВСУ

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен Советником Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Спасибо за доверие", - сообщил он.



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