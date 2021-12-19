Ярош объяснил, что делать в случае появления ядерных боеголовок РФ в Беларуси

Об этом политик и военачальник заявил у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV .

"Считаю, что в этом случае, власти Украины нужно обратиться к нашим союзникам - США и Великобритании - с призывом разместить часть их ядерного потенциала на территории нашего суверенного государства", - отметил Дмитрий Ярош.



Читайте также: Режим Лукашенко заявил о готовности размещения в Беларуси ядерного оружия якобы из-за "угрозы НАТО"



По его словам, такой шаг Запада "станет реальным исполнением Будапештского меморандума, гарантировавшего неприкосновенность наших границ и мир на нашей земле, а также отобьет у Путина желание проводить любые захватнические действия в отношении Украины".

"Эрефия понимает только язык силы!", - подчеркнул Ярош.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb