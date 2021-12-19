Ярош объяснил, что делать в случае появления ядерных боеголовок РФ в Беларуси
Командующий Украинской добровольческой армией, советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош отреагировал на заявление министра нелегитимного правителя Беларуси Лукашенко о готовности разместить на территории страны российское ядерное оружие
Об этом политик и военачальник заявил у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV .
"Считаю, что в этом случае, власти Украины нужно обратиться к нашим союзникам - США и Великобритании - с призывом разместить часть их ядерного потенциала на территории нашего суверенного государства", - отметил Дмитрий Ярош.
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По его словам, такой шаг Запада "станет реальным исполнением Будапештского меморандума, гарантировавшего неприкосновенность наших границ и мир на нашей земле, а также отобьет у Путина желание проводить любые захватнические действия в отношении Украины".
"Эрефия понимает только язык силы!", - подчеркнул Ярош.
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