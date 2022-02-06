Ярош о Лукашенко: "Дебил, возомнивший себя полководцем"
Командир Украинской добровольческой армии (УДА), участник боевых действий с Россией Дмитрий Ярош прокомментировал заявления незаконного правителя Беларуси Александра Лукашенко о якобы неготовности Украины к войне на новых направлениях в случае совместного нападения Беларуси и РФ
Об этом Ярош в воскресенье, 6 февраля 2022 года, написал на своей странице, передает Еспресо.TV .
"Друзья, вы слышали, что городит этот урод Лукашенко? Он действительно дебил, возомнивший себя полководцем! Побегало чудо перепуганное с АКС-74У, загнало мирных белорусских безоружных протестующих в концлагеря и верзякает, что уничтожит Украину за 3 дня... Ну- ну…", - отметил Дмитрий Ярош.
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Командир УГА подчеркивает, что украинцы не боятся подобных угроз и "ждут недобацьку, вместе с его старшим братом Путиным".
"Покажем им Украинское Гостеприимство… Добро пожаловать в ад, твари!", - обратился Ярош к Лукашенко и Путину.
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