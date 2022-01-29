Ярош к Зеленскому: Перед тем, как что-то провозглашать, думайте и не подыгрывайте российской агентуре
Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош обратился к президенту Зеленскому с просьбой взвешенно относиться к заявлениям о российской угрозе
Дмитрий Ярош публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому и призвал его "хоть немного думать и не подыгрывать российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти".
На своей странице в Facebook командующий УДА написал:
"Я категорический противник распространения панических настроений в украинском обществе!
Но, при этом, я считаю, что приуменьшать угрозу широкомасштабного или локального вторжения Эрэфии в Украину, или большого обострения на Восточном фронте, ни в коем случае нельзя…
Любые заявления людей власти, которые говорят о том, что Россия не нападет, могут быть демобилизующими для украинского общества и диверсией против способностей Нации, нейтрализовать внешние угрозы…
Кроме того, после таких "миротворческих" заявлений представителей власти, у наших западных союзников есть все основания прекратить поставки такого нужного Вооруженным Силам Украины вооружения, боеприпасов, других средств…
Обращаюсь к господину Зеленскому: перед тем, как что-то провозглашать, нужно хоть немного думать и не подыгрывать
российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти!
От каждого слова Верховного Главнокомандующего сейчас зависит будущее Украины…
Думай-те. Если есть чем…".
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