Ярош к Зеленскому: Перед тем, как что-то провозглашать, думайте и не подыгрывайте российской агентуре

Дмитрий Ярош публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому и призвал его "хоть немного думать и не подыгрывать российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти".



На своей странице в Facebook командующий УДА написал:



"Я категорический противник распространения панических настроений в украинском обществе!



Но, при этом, я считаю, что приуменьшать угрозу широкомасштабного или локального вторжения Эрэфии в Украину, или большого обострения на Восточном фронте, ни в коем случае нельзя…



Любые заявления людей власти, которые говорят о том, что Россия не нападет, могут быть демобилизующими для украинского общества и диверсией против способностей Нации, нейтрализовать внешние угрозы…



Кроме того, после таких "миротворческих" заявлений представителей власти, у наших западных союзников есть все основания прекратить поставки такого нужного Вооруженным Силам Украины вооружения, боеприпасов, других средств…



Обращаюсь к господину Зеленскому: перед тем, как что-то провозглашать, нужно хоть немного думать и не подыгрывать

российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти!



От каждого слова Верховного Главнокомандующего сейчас зависит будущее Украины…



Думай-те. Если есть чем…".

Напомним, 28 января на встрече с представителями иностранных СМИ Владимир Зеленский подчеркнул, что следует осторожно высказывать мнение о возможном начале войны на территории Украины.