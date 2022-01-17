Ярош к Зеленскому: Береги Порошенко, потому что если его "вальнут" российские спецслужбы - будет большая беда
Командующий Украинской добровольческой армией, советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош призвал президента Владимира Зеленского обеспечить безопасность пятого президента Петра Порошенко
Об этом Ярош написал в Facebook.
"Обращаюсь к Зеленскому! Береги Порошенко, потому что если его "вальнут" российские спецслужбы - будет большая беда, массовые беспорядки и причина для вторжения... Не надо внутренних распрей на фоне возможного широкомасштабного наступления Ерефии!.." - написал Ярош.
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