Ярош к Зеленскому: Береги Порошенко, потому что если его "вальнут" российские спецслужбы - будет большая беда

Об этом Ярош написал в Facebook.



"Обращаюсь к Зеленскому! Береги Порошенко, потому что если его "вальнут" российские спецслужбы - будет большая беда, массовые беспорядки и причина для вторжения... Не надо внутренних распрей на фоне возможного широкомасштабного наступления Ерефии!.." - написал Ярош.