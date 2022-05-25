Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины по футболу
Футболисты английских клубов Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко и Виталий Миколенко прибыли в расположение сборной Украины
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Ярмоленко и Зинченко уже успели поучаствовать в дневной тренировке. Миколенко ждала индивидуальная программа, у левого защитника "Эвертона" ушиб голеностопа, но травма не является серьезной.
Также занятия 24 мая пропускали Николай Шапаренко и Михаил Мудрик – у них незначительные повреждения. Защитник Денис Попов завершает курс реабилитации.
1 июня в Глазго сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня в Кардиффе состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.
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11 мая сборная Украины обыграла "Боруссию" из Менхенгладбаха в товарищеском матче со счетом 2:1. 17 мая команда Александра Перакова победила итальянский "Эмполи" - 3:1, а на следующий день сыграла вничью 1:1 с хорватской "Риекой".
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Сборная Украины перед отборочной игрой чемпионата мира-2022 по футболу против Шотландии больше не проведет ни одного товарищеского матча.
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