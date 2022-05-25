Ярмоленко, Зинченко и Миколенко прибыли в сборную Украины по футболу

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Ярмоленко и Зинченко уже успели поучаствовать в дневной тренировке. Миколенко ждала индивидуальная программа, у левого защитника "Эвертона" ушиб голеностопа, но травма не является серьезной.

Также занятия 24 мая пропускали Николай Шапаренко и Михаил Мудрик – у них незначительные повреждения. Защитник Денис Попов завершает курс реабилитации.

1 июня в Глазго сборную Украины ждет игра отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня в Кардиффе состоится решающая встреча за путевку в Катар против Уэльса.

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