Ярмоленко заявил, что ради "Динамо" отказал командам из элитных лиг Европы

Об этом сообщает официальный ютуб-канал "Динамо".

По словам Ярмоленко, им интересовались клубы из Италии и Испании.

"Все клубы, которые на меня выходили с предложениями – я их даже не рассматривал. Говорил, что мне эти варианты неинтересны. Я был настроен только вернуться домой. И мой агент и моя семья – все видели, что я хочу, куда меня тянет. Я всем давал понять, что мне даже неинтересно слушать предложения, какие бы деньги ни предлагали. Были разговоры по поводу команд из Италии, также были клубы из Испании. Я даже не рассматривал их", – рассказал Андрей Ярмоленко.

Фото: ФК "Динамо"

Что известно об Андрее Ярмоленко

Ярмоленко вернулся в киевский клуб после шестилетнего перерыва. Он выступал за "Динамо" в 2007-2017 годах. Вингер перешел в столичную команду на правах свободного агента.

Предыдущим клубом 33-летнего футболиста был "Аль-Айн" из ОАЭ, за который он под руководством украинца Сергея Реброва сыграл 28 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Ярмоленко также выступал за немецкую "Боруссию" из Дортмунда и английский "Вест Хэм". За сборную Украины сыграл 114 матчей и забил 45 голов.

Фото: ФК "Динамо"