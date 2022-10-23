Ярмоленко забил третий в сезоне гол за команду Реброва
Украинский футболист Андрей Ярмоленко забил третий в сезоне гол за "Аль-Айн" в чемпионате ОАЭ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ярмоленко открыл счет в игре против "Аль-Насра" на 13-й минуте. Гол украинца помог его команде одержать победу со счетом 3:1.
"Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва имеет 13 очков и занимает в чемпионате ОАЭ второе место.
Андрей Ярмоленко сыграл за свою новую команду 7 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.
- 28 сентября Андрей Ярмоленко сыграл против Шотландии 121-й матч за сборную Украины и превзошел достижение Андрея Шевченко.
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