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Ярмоленко забил третий в сезоне гол за команду Реброва

23 октября, 2022 воскресенье
13:07
Спорт

Украинский футболист Андрей Ярмоленко забил третий в сезоне гол за "Аль-Айн" в чемпионате ОАЭ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко открыл счет в игре против "Аль-Насра" на 13-й минуте. Гол украинца помог его команде одержать победу со счетом 3:1.

"Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва имеет 13 очков и занимает в чемпионате ОАЭ второе место.

Андрей Ярмоленко сыграл за свою новую команду 7 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

  • 28 сентября Андрей Ярмоленко сыграл против Шотландии 121-й матч за сборную Украины и превзошел достижение Андрея Шевченко.

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Сергей Ребров
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