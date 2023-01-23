Ярмоленко забил пятый в сезоне гол за команду Реброва

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко отличился в матче чемпионата ОАЭ против "Аль-Батаи" на 35-й минуте. Гол украинца помог "Аль-Айну" выиграть со счетом 3:2 и одержать первую победу за четыре тура.

"Аль-Айн", действующий чемпион ОАЭ, имеет 22 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. От лидера – "Аль-Шараджи", он отстает на 5 пунктов.

33-летний Андрей Ярмоленко в нынешнем сезоне сыграл за "Аль-Айн" 16 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

"Аль-Айн" возглавляет украинский тренер Сергей Ребров.

3 июля 2022 года Андрей Ярмоленко перешел из английского "Вест Хэма" в "Аль-Айн".

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