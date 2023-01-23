Ярмоленко забил пятый в сезоне гол за команду Реброва
Украинский футболист Андрей Ярмоленко забил пятый гол за "Аль-Айн" из ОАЭ, который тренирует Сергей Ребров
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ярмоленко отличился в матче чемпионата ОАЭ против "Аль-Батаи" на 35-й минуте. Гол украинца помог "Аль-Айну" выиграть со счетом 3:2 и одержать первую победу за четыре тура.
"Аль-Айн", действующий чемпион ОАЭ, имеет 22 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. От лидера – "Аль-Шараджи", он отстает на 5 пунктов.
33-летний Андрей Ярмоленко в нынешнем сезоне сыграл за "Аль-Айн" 16 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.
"Аль-Айн" возглавляет украинский тренер Сергей Ребров.
-
3 июля 2022 года Андрей Ярмоленко перешел из английского "Вест Хэма" в "Аль-Айн".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.51
-
EUR
Покупка 42.3Продажа 43.25
- Актуальное
- Важное