Ярмоленко забил первый гол по возвращении в "Динамо". Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Товарищеский матч "Динамо" – "Вольфсбергер" закончился победой киевлян со счетом 8:0.

Матч стал знаковым для Андрея Ярмоленко, недавно подписавшего с "Динамо" контракт на 2 года. На 87-й минуте вингер получил мяч в штрафной, обыграл вратаря и пробил в дальний угол.

Это первый матч Ярмоленко по возвращении в "Динамо".

Видео первого гола Ярмоленко по возвращении в "Динамо":

Что известно об Андрее Ярмоленко

Ярмоленко вернулся в киевский клуб после шестилетнего перерыва. Он выступал за "Динамо" в 2007-2017 годах. Вингер перешел в столичную команду на правах свободного агента.

Предыдущим клубом 33-летнего футболиста был "Аль-Айн" из ОАЭ, за который он под руководством украинца Сергея Реброва сыграл 28 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Ярмоленко также выступал за немецкую "Боруссию" из Дортмунда и английский "Вест Хэм". За сборную Украины сыграл 114 матчей и забил 45 голов.