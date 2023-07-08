Ярмоленко забил первый гол по возвращении в "Динамо". Видео
Форвард киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко отличился голом в товарищеской игре против австрийского "Вольфсбергера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Товарищеский матч "Динамо" – "Вольфсбергер" закончился победой киевлян со счетом 8:0.
Матч стал знаковым для Андрея Ярмоленко, недавно подписавшего с "Динамо" контракт на 2 года. На 87-й минуте вингер получил мяч в штрафной, обыграл вратаря и пробил в дальний угол.
Это первый матч Ярмоленко по возвращении в "Динамо".
Видео первого гола Ярмоленко по возвращении в "Динамо":
Что известно об Андрее Ярмоленко
Ярмоленко вернулся в киевский клуб после шестилетнего перерыва. Он выступал за "Динамо" в 2007-2017 годах. Вингер перешел в столичную команду на правах свободного агента.
Предыдущим клубом 33-летнего футболиста был "Аль-Айн" из ОАЭ, за который он под руководством украинца Сергея Реброва сыграл 28 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
Ярмоленко также выступал за немецкую "Боруссию" из Дортмунда и английский "Вест Хэм". За сборную Украины сыграл 114 матчей и забил 45 голов.
- Во вторник, 27 июня, украинский футболист Андрей Ярмоленко вернулся в "Динамо".
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