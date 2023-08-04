Ярмоленко забил первые два гола по возвращении в "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 4 августа, "Динамо" сыграло против киевской "Оболони" во 2-м туре УПЛ. Матч закончился 4:2 – победили динамовцы.

Украинская Премьер-лига

2-й тур

4 августа

"Оболонь" – "Динамо" 2:4

Голы: Черненко, 44, Карась, 52 - Ванат, 20, Ярмоленко, 31 (пен.), 76 (пен.), Буяльский, 45+5

Удаление: Груша, 73 ("Оболонь")

Голы Ярмоленко

Счет в игре открыл Владислав Ванат, а на 32-й минуте Андрей Ярмоленко удвоил преимущество "Динамо" с пенальти. Для легендарного вингера – это первый гол в официальном матче по возвращении в киевский клуб.

Украинцу удалось отличиться и во второй раз. На 76-й минуте Андрей Ярмоленко снова реализовал пенальти.

Для Ярмоленко это 100 и 101 гол в карьере в УПЛ.

Что известно об Андрее Ярмоленко

Ярмоленко вернулся в киевский клуб после шестилетнего перерыва. Он выступал за "Динамо" в 2007-2017 годах. Вингер перешел в столичную команду на правах свободного агента.

Предыдущим клубом 33-летнего футболиста был "Аль-Айн" из ОАЭ, за который он под руководством украинца Сергея Реброва сыграл 28 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Ярмоленко также выступал за немецкую "Боруссию" из Дортмунда и английский "Вест Хэм". За сборную Украины сыграл 114 матчей и забил 45 голов.