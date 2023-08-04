Ярмоленко забил первые два гола по возвращении в "Динамо"
Украинский вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко впервые забил в официальном матче по возвращении в киевский клуб
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 4 августа, "Динамо" сыграло против киевской "Оболони" во 2-м туре УПЛ. Матч закончился 4:2 – победили динамовцы.
Украинская Премьер-лига
2-й тур
4 августа
"Оболонь" – "Динамо" 2:4
Голы: Черненко, 44, Карась, 52 - Ванат, 20, Ярмоленко, 31 (пен.), 76 (пен.), Буяльский, 45+5
Удаление: Груша, 73 ("Оболонь")
Голы Ярмоленко
Счет в игре открыл Владислав Ванат, а на 32-й минуте Андрей Ярмоленко удвоил преимущество "Динамо" с пенальти. Для легендарного вингера – это первый гол в официальном матче по возвращении в киевский клуб.
Украинцу удалось отличиться и во второй раз. На 76-й минуте Андрей Ярмоленко снова реализовал пенальти.
Для Ярмоленко это 100 и 101 гол в карьере в УПЛ.
Что известно об Андрее Ярмоленко
Ярмоленко вернулся в киевский клуб после шестилетнего перерыва. Он выступал за "Динамо" в 2007-2017 годах. Вингер перешел в столичную команду на правах свободного агента.
Предыдущим клубом 33-летнего футболиста был "Аль-Айн" из ОАЭ, за который он под руководством украинца Сергея Реброва сыграл 28 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
Ярмоленко также выступал за немецкую "Боруссию" из Дортмунда и английский "Вест Хэм". За сборную Украины сыграл 114 матчей и забил 45 голов.
- Во вторник, 27 июня, украинский футболист Андрей Ярмоленко вернулся в "Динамо".
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