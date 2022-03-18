Ярмоленко забил гол во втором матче подряд и вывел "Вест Хэм" в четвертьфинал Лиги Европы
В 1/8 финала Лиги Европы лондонский "Вест Хэм" победил испанскую "Севилью" благодаря голу Андрея Ярмоленка
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Неделю назад, 10 марта, "Севилья" победила "Вест Хэм" дома со счетом 1:0, поэтому сегодня англичане были вынуждены отыгрываться в ответном матче, чтобы выйти в следующий раунд ЛЕ.
Англичане уверенно начали матч и в конце первого тайма вышли вперед. Томаш Соучек после передачи Мичейла Антонио поразил ворота "Севильи" и вывел "Вест Хэм" вперед (1:0).
Основное время встречи подходило к окончанию и команды уже ждал овертайм. На 88-й минуте главный тренер Дэвид Мойес решил довериться украинцу Андрею Ярмоленко и выпустил его в дополнительное время.
Тренер не ошибся. На 112-й минуте Андрей Ярмоленко удачно сыграл на добивании после ошибки вратаря и забил победный мяч для "Вест Гема".
"Вест Хэм" впервые сыграет в четвертьфинале Лиги Европы. Англичане могут встретиться на этой стадии с "Барселоной", "Лейпцигом", "Аталантой", "Брагой", "Айнтрахтом", "Лионом" или "Рейнджерсом".
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