Ярмоленко забил гол во втором матче подряд и вывел "Вест Хэм" в четвертьфинал Лиги Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Неделю назад, 10 марта, "Севилья" победила "Вест Хэм" дома со счетом 1:0, поэтому сегодня англичане были вынуждены отыгрываться в ответном матче, чтобы выйти в следующий раунд ЛЕ.



Англичане уверенно начали матч и в конце первого тайма вышли вперед. Томаш Соучек после передачи Мичейла Антонио поразил ворота "Севильи" и вывел "Вест Хэм" вперед (1:0).



Основное время встречи подходило к окончанию и команды уже ждал овертайм. На 88-й минуте главный тренер Дэвид Мойес решил довериться украинцу Андрею Ярмоленко и выпустил его в дополнительное время.



Тренер не ошибся. На 112-й минуте Андрей Ярмоленко удачно сыграл на добивании после ошибки вратаря и забил победный мяч для "Вест Гема".







"Вест Хэм" впервые сыграет в четвертьфинале Лиги Европы. Англичане могут встретиться на этой стадии с "Барселоной", "Лейпцигом", "Аталантой", "Брагой", "Айнтрахтом", "Лионом" или "Рейнджерсом".

West Ham становится первый английский человек в битве Sevilla в этой конкуренции. ⚒️ #UEL pic.twitter.com/4HRGujJYNO — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 марта 2022