Ярмоленко впервые забил за "Вест Хэм" в АПЛ и эмоционально поблагодарил англичан за помощь Украине

В комментарии для Sky Sports он рассказал, что причиной таких эмоций является ситуация в его родной стране и поддержка, которую он и его народ получают от британцев, информирует Еспресо.TV.

"Для меня было очень эмоционально, потому что вы знаете ситуацию в моей стране. Мне сейчас так тяжело думать о футболе, потому что каждый день в моей стране российская армия убивает украинцев. Честно говоря, я не знаю, что сказать, просто это было так эмоционально. Я просто хочу поблагодарить своих одноклубников, которые поддерживают меня каждый день Я хочу поблагодарить болельщиков "Вест Хэма"... Они тоже меня поддерживают, поддерживают украинский народ. Я также хочу поблагодарить всех британцев, потому что мы чувствуем, что вы поддерживаете нас, и благодарю вас", - отметил футболист.

Также Андрей Ярмоленко добавил, что получал в этот трудный период поддержку и от главного тренера и от партнеров, за что им очень благодарен:

"Для меня очень важно чувствовать поддержку со стороны тренера, моих одноклубников, от поклонников. Когда я это чувствую, я все отдаю для болельщиков, все для клуба. В этот момент я чувствую, как клуб и болельщики "Вест Хэма" поддерживают нас, украинцев".

Украинского футболиста с упоением поддержал легендарный английский игрок Гарри Линекер, назвав украинцев невероятными:

"Победа "Вест Хэма" и гол для Андрея Ярмоленко. Как ему удалось сосредоточиться и играть, не говоря уж о том, чтобы забить, - это за пределом моего понимания. Украинцы невероятные".

Отметим, что клуб Андрея Ярмоленко победил "Астон Виллу" со счетом 2:1, а украинец забил первый мяч во встрече.

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