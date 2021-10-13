Ярмоленко ворвался в топ-100 лучших бомбардиров сборных в истории
Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел на 99-е место среди бомбардиров национальных команд в истории
Об этом сообщает football.ua .
Ярмоленко забил гол в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины (1: 1). Этот мяч стал для него 44-м за сборную Украины. Среди Украинские больше национальную команду забил лишь Андрей Шевченко - 48 голов.
Благодаря очередному голу, Андрей Ярмоленко вошел в топ-100 лучших бомбардиров сборных в истории. Он располагается на 99-м месте в списке.
- Напомним, 12 октября в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины сыграла во Львове вничью с Боснией и Герцеговиной.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после ничьей с Боснией и Герцеговиной заявил, что команде не хватает классных футболистов.
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