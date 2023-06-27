Ярмоленко вернулся в киевское "Динамо"
Во вторник, 27 июня, украинский футболист Андрей Ярмоленко вернулся в киевское "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
С футболистом сборной Украины подписан контракт на два года.
Ярмоленко вернулся в киевский клуб после шестилетнего перерыва. Он выступал за "Динамо" в 2007-2017 годах. Вингер перешел в столичную команду на правах свободного агента.
Что известно об Андрее Ярмоленко
Предыдущим клубом 33-летнего футболиста был "Аль-Айн" из ОАЭ, за который он под руководством украинца Сергея Реброва сыграл 28 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
Ярмоленко также выступал за немецкую "Боруссию" из Дортмунда и английский "Вест Хэм". За сборную Украины сыграл 114 матчей и забил 45 голов.
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