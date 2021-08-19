Ярмоленко трогательно попрощался с Шевченко как тренером сборной Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Ярмоленко поблагодарил Шевченко за работу в национальной команде.



"Мне очень приятно вспоминать последние 5 лет, которые мы провели вместе с Андреем Шевченко в сборной Украины. Этот путь стал для всей страны ярким праздником футбола топ-уровня. Все, чего мы достигли и как игроки, и как сборная - было бы невозможно без вдохновения, огромного заряда и веры в наш успех. Как команда мы прошли очень серьезную школу. Я искренне благодарю Шевченко за уважение, доверие и преданность футболу", - написал Андрей Ярмоленко в своем Instagram.

И. о. главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков, который в 2019 году выиграл молодежный ЧМ со сборной Украины. Многие игроки из того состава сейчас выступают за основную команду страны.

После триумфального чемпионата мира Петраков тренирует сборную U-17.



Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Его контракт закончился 1 августа, тренер отказался продлевать соглашение с УАФ.



Специалисту удалось вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко Украинская сборная сыграла 52 матча и получила 25 побед.



Тренировочный сбор национальной команды стартует 29 августа в Киеве. Сборную Украины ждут матчи против Казахстана (1 сентября) и сборной Франции (4 сентября) в квалификации ЧМ-2022.