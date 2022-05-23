Об этом Ярмоленко написал в Instagram.

Он поблагодарил лондонский клуб за четыре года, которые отыграл за него и заявил, что ждет новых вызовов.

"Пора поблагодарить "Вест Гему" и сказать спасибо за четыре года, которые я провел в Лондоне. В каждом матче я отдавал все силы, каждый гол – это благодарность за поддержку болельщикам. Обнимаю всех партнеров по команде, тренеров и работников клуба. Продолжаю верить в эту команду, и желаю ей побед и удачи! Я жду нового вызова, очень хочу играть и побеждать! Сейчас все силы и все внимание – на важнейшие игры сборной Украины", - написал Ярмоленко.

Последнюю игру за "Вест Хэм" Ярмоленко сыграл 22 мая в заключительном туре чемпионата Англии против "Брайтона" (1:3). Украинец вышел на замену на 81-й минуте.

"Вест Хэм" финишировал в АПЛ на седьмом месте и получил право в следующем сезоне выступать в еврокубках.

32-летний украинец выступал за лондонский клуб с 2018 года. В общей сложности он сыграл за "Вест Гэм" 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

В 2007-2017 годах Ярмоленко был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 выступал за дортмундскую "Боруссию" из Германии.

15 мая Андрей Ярмоленко простился с болельщиками лондонского "Вест Гэм Юнайтед" и заявил, что покидает команду .

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