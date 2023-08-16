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Ярмоленко раскритиковал игру "Динамо" перед вторым матчем против "Ариса" в Лиге конференций

16 августа, 2023 среда
20:08
Спорт

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко недоволен игрой киевской команды в первом матче против греческого "Ариса" в третьем квалифай-раунде Лиги конференций

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо"

"Мы готовы. Понимаем, что первый матч мы сыграли не на своем уровне. У нас есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию. Конечно, хочу пригласить всех наших людей и местных жителей, интересующихся футболом, на завтрашний матч, приходите и поддержите нас. Этот матч для болельщиков, все, кто сейчас в Румынии, вы нам нужны на стадионе, мы ведь играем для вас", - сказал Андрей Ярмоленко.

Первая встреча закончилась победой греческого "Ариса" со счетом 1:0. Однако букмекеры верят, что во втором матче "Динамо" сможет отыграться. На выигрыш киевлян дают коэффициент 1,80. Ничью в основное время оценивают в 3,60. Победу "Ариса" – 4,85.

В плей-офф квалификации ЛК "Динамо" в случае победы над "Арисом" сыграет против победителя пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан).

Если "Динамо" проиграет, то еврокубковый сезон для киевлян будет завершен.

Как выступают в еврокубках "Шахтер", "Днепр-1" и "Заря"

Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2 .

Вице-чемпион Украины продолжит выступления в Лиге Европы, где соревнуется в третьем круге квалификации с чешской "Славией". В первом матче "Днепр-1" уступил команде из Праги со счетом 3:0. Ответный матч состоится 17 августа.

В случае победы он сыграет в плей-офф Лиги Европы с "Зарей", которая на этом этапе начинает выступления в еврокубках.

Лига конференций
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