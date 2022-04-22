Ярмоленко призвал болельщиков посетить благотворительный матч "Боруссия" - "Динамо"
Форвард лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко обратился к болельщикам дортмундской "Боруссии" с просьбой посетить благотворительный матч с киевским "Динамо"
Обращение Ярмоленко появилось в официальном Twitter "Боруссии".
Дортмундская "Боруссия" и "Динамо" сыграют благотворительный матч, где будут собирать деньги для украинских беженцев.
"Это сообщение для всех вас. Украинцам нужна ваша помощь, чтобы отправить сообщение о мире. Мои бывшие клубы, "Боруссия" и "Динамо", сыграют благотворительный матч. Пожалуйста, прийдите на стадион, станьте частью этого матча и помогите послать сигнал, что эту войну нужно закончить", – сказал Андрей Ярмоленко в видео.
20 апреля "Динамо" провело третий матч в рамках благотворительного турне по Европе – сыграло вничью с румынским "Клужем" (0:0). Ранее киевляне победили турецкий "Галатасарай" и польскую "Легию". Оба поединка закончились со счетом 3:1.
26 апреля у киевлян запланирован благотворительный матч против дортмундской "Боруссии".
- 21 апреля главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу анонсировал благотворительный матч против французского ПСЖ.
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