Об этом сообщает издание "Украинский футбол".

"Расскажу лучше интересную историю, как я его брал в "Динамо". Он тогда играл в "Десне", а я приехал на просмотр. В итоге пришлось его прятать на базе, чтобы он не попал в московский "Спартак". Я наблюдал за его игрой и сразу после матча позвонил по телефону Игорю Суркису, говорю: "надо брать парня". Он согласился. А мне потом говорят: "Там на трибунах сидят люди из Москвы, они хотят Ярмоленко забрать у "Спартак". После игры команда уехала, а я оставил Ярмоленко на базе, чтобы спартаковцы его не нашли", - рассказал экстренер "Динамо" Йожеф Сабо.

Этим летом 32-летний Ярмоленко перешел в арабский "Аль-Айн" из английского "Вест Гема", за который играл с 2018 по 2022 год.

В 2007-2017 годах украинец был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 - дортмундской "Боруссии" из Германии.

22 марта Йожеф Сабо заявил , что в 82 года готов защищать Украину с оружием в руках.

3 июля Андрей Ярмоленко перешел из "Вест Гема" в "Аль-Айн".

19 июля Ярмоленко заявил, что отклонил предложение киевского "Динамо" из-за войны в Украине.

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