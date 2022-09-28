Ярмоленко превзошел достижение Шевченко в сборной Украины
Андрей Ярмоленко сыграл против Шотландии 121-й матч за сборную Украины и превзошел достижение Андрея Шевченко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра против Шотландии в Лиге наций стала для Ярмоленко 112-й в составе национальной команды. Таким образом, он превзошел достижение Шевченко, который сыграл 111 матчей и завершил карьеру в 2012 году.
Больше матчей за сборную Украины сыграл Анатолий Тимощук - 144. Однако Украинская ассоциация футбола отобрала у него все титулы из-за позиции относительно войны РФ против Украины. Тимощук не осудил агрессию и остался работать тренером в российском "Зените".
27 сентября сборная Украины сыграла с Шотландией вничью 0:0 и не смогла выйти в высший дивизион Лиги наций.
- 11 марта контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил эксигровца национальной сборной Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от футбола.
- 27 сентября сборная Украины сыграла вничью против Шотландии в 6-м туре Лиги наций.
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