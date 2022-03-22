Ярмоленко пояснил, почему сборной Украины не нужно "дарить" путевку на ЧМ-2022

Об этом сообщает Футбол 1 .

По словам лидера сборной Украины, он слышал, что нашей команде могут предоставить дополнительную путевку в финальную часть чемпионата мира, но считает, что это будет неправильно.

"Я где-то читал, что нам хотят подарить путевку на чемпионат мира, но считаю, что это неправильно. У нас есть руки и ноги, и мы должны решать все на футбольном поле. Помогите нам остановить эту войну, закройте небо, а мы все решим на футбольном поле. Кто будет сильнее, тот достоин ехать на чемпионат мира", - сказал Ярмоленко.

Он признался, что сейчас сложно думать о полуфинальном стыковом матче плей-офф с Шотландией.

"Сейчас тяжело думать о футболе, но если эта игра будет, то как мы можем выйти на футбольное поле и не отдать все силы, глядя на то, как борются наши люди? Конечно, нужно тренироваться, готовиться. Нам сто процентов будет тяжело, потому что многие ребята сидят в Украине, не тренируются. Кто-то держит в руках автомат, кто-то развозит еду, сейчас о футболе никто не думает", - рассказал Ярмоленко.

Матч между сборными Украины и Шотландии должен был состояться 24 марта в Глазго, однако из-за полномасштабной российской вооруженной агрессии его перенесли на июнь.

Напомним, 8 марта матч сборной Украины против Шотландии в отборе чемпионата мира-2022 был перенесен на июнь .

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