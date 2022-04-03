Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Эвертон" с Мыколенко в "украинском дерби" в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лондоне Мыколенко вышел в стартовом составе и отыграл за "Эвертон" весь матч. Ярмоленко начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 82-й минуте.

"Вест Хэм" вперед на 32-й минуте вывел Аарон Кресвелл. Ливерпульцы сравняли счет на 53-й минуте усилиями Мейсона Голгейта.

Снова вперед лондонцев на 58-й минуте вывел Джеррод Бовен. Положение "Эвертона" стало еще сложнее 8 минут, когда в их составе был удален Майкл Кин.

"Вест Хэм" довел игру до победы 2:1 и с 52 очками поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. "Эвертон" с 25 пунктами – 17-й.

Чемпионат Англии

31-й тур

3 апреля

"Вест Хэм" - "Эвертон" 2:1

Голы: Крессвелл, 32, Бовен, 58 - Голгейт, 53

Удаление: Кин, 65 ("Эвертон").



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