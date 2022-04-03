Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Эвертон" с Мыколенко в "украинском дерби" в АПЛ
В 31-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который играет Андрей Ярмоленко, победил клуб другого украинца – Виталия Мыколенко – "Эвертон"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лондоне Мыколенко вышел в стартовом составе и отыграл за "Эвертон" весь матч. Ярмоленко начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 82-й минуте.
"Вест Хэм" вперед на 32-й минуте вывел Аарон Кресвелл. Ливерпульцы сравняли счет на 53-й минуте усилиями Мейсона Голгейта.
Снова вперед лондонцев на 58-й минуте вывел Джеррод Бовен. Положение "Эвертона" стало еще сложнее 8 минут, когда в их составе был удален Майкл Кин.
"Вест Хэм" довел игру до победы 2:1 и с 52 очками поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. "Эвертон" с 25 пунктами – 17-й.
Чемпионат Англии
31-й тур
3 апреля
"Вест Хэм" - "Эвертон" 2:1
Голы: Крессвелл, 32, Бовен, 58 - Голгейт, 53
Удаление: Кин, 65 ("Эвертон").
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное