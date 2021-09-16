Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Динамо" из Загреба в Лиге Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Вест Хэма" со счетом 2: 0 в Загребе. За лондонцев отличились Мичейл Антонио и Деклан Райс.



На 83-й минуте матча на поле появился Андрей Ярмоленко, который помог "Вест Хэму" удержать комфортный счет и в конце концов победить.



В этой Лиге Европы "Динамо" и "Вест Хэм" играют в группе H с "Рапидом" и "Генк".



Лига Европы



1-й тур



16 сентября



"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Вест Хэм" (Англия) 0: 2



Голы Антонио, 22 Райс, 50

16 сентября во 1-м туре Лиги конференций бельгийский "Гент" победил эстонскую "Флору" .