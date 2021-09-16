Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Динамо" из Загреба в Лиге Европы
В 1-м туре группового этапа Лиги Европы лондонский "Вест Хэм" победил загребское "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Вест Хэма" со счетом 2: 0 в Загребе. За лондонцев отличились Мичейл Антонио и Деклан Райс.
На 83-й минуте матча на поле появился Андрей Ярмоленко, который помог "Вест Хэму" удержать комфортный счет и в конце концов победить.
В этой Лиге Европы "Динамо" и "Вест Хэм" играют в группе H с "Рапидом" и "Генк".
Лига Европы
1-й тур
16 сентября
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Вест Хэм" (Англия) 0: 2
Голы Антонио, 22 Райс, 50
- 16 сентября во 1-м туре Лиги конференций бельгийский "Гент" победил эстонскую "Флору" .
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