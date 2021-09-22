Ярмоленко помог "Вест Гему" выбить "Манчестер Юнайтед" из Кубка футбольной лиги
В 1/16 финала Кубка футбольной лиги "Вест Хэм" победил "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко начал матч в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Лондонцы забили победный мяч на 9-й минуте. Автор гола - Мануэль Лансини.
"Манчестер Юнайтед" провел этот матч без Криштиану Роналду.
Кубок футбольной лиги
1/16 финала
22 сентября
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 0:1
Голы: Лансини, 9
- Напомним, 11 сентября гол португальского футболиста Криштиану Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Вест Хэм" в 5-м туре чемпионата Англии.
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