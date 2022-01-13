Ярмоленко помог "Вест Гему" обыграть "Норвич" и выйти на четвертое место в АПЛ

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Андрей Ярмоленко вышел на замену на 88-й минуте и отыграл всего 6 минут. К тому времени "Вест Гэм" уже гарантировал себе победу благодаря дублю Даррода Бовена, который забил на 42-й и 83-й минутах.

"Вест Хэм" победил "Норвич" 2:0, набрал 37 очков и вышел на четвертое место в чемпионате Англии. "Норвич" с 20 баллами находится на последней, 20-й позиции.

Чемпионат Англии

18-й тур

12 января

"Вест Хэм" - "Норвич" 2:0

Голы : Бовен, 42, 83

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