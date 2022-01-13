Ярмоленко помог "Вест Гему" обыграть "Норвич" и выйти на четвертое место в АПЛ
Украинский футболист Андрей Ярмоленко принял участие в победном матче "Вест Гема" против "Норвича" в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Андрей Ярмоленко вышел на замену на 88-й минуте и отыграл всего 6 минут. К тому времени "Вест Гэм" уже гарантировал себе победу благодаря дублю Даррода Бовена, который забил на 42-й и 83-й минутах.
"Вест Хэм" победил "Норвич" 2:0, набрал 37 очков и вышел на четвертое место в чемпионате Англии. "Норвич" с 20 баллами находится на последней, 20-й позиции.
Чемпионат Англии
18-й тур
12 января
"Вест Хэм" - "Норвич" 2:0
Голы : Бовен, 42, 83
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