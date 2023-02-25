Ярмоленко получил травму перед важным матчем сборной Украины против Англии
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко рискует пропустить матч против Англии в отборе на Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 25 февраля, состоялся матч за Суперкубок ОАЭ, где "Аль-Шарджа" победил "Аль-Айн" Сергея Реброва со счетом 1:0.
За команду Реброва выступает вышедший на поле в стартовом составе Андрей Ярмоленко. Однако на 44-й минуте произошел неприятный инцидент - украинец получил повреждение бедра и досрочно покинул поле.
Пока нет информации о тяжести травмы Ярмоленко, являющегося капитаном и лидером сборной Украины по футболу.
19 марта сборную Украины ждет тренировочный сбор, а 26 марта национальная команда сыграет против Англии в отборе на Евро-2024.
- 27 января Ярмоленко сделал за "Аль-Айн" дубль в матче чемпионата ОАЭ.
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