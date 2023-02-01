Ярмоленко получил предложение вернуться в "Динамо"
Киевское "Динамо" начало переговоры с "Аль-Айном" с ОАЭ по трансферу украинского футболиста Андрея Ярмоленко
Об этом сообщил турецкий журналист Эртан Сузгун в twitter .
По его информации, "Динамо" намерено зимой вернуть Ярмоленко и уже сделало "Аль-Айну" предложение относительно вингера. В переходе футболиста сборной Украины заинтересован турецкий "Истанбул".
33-летний Андрей Ярмоленко в нынешнем сезоне сыграл за "Аль-Айн", который возглавляет украинец Сергей Ребров, 17 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи. Его контракт с клубом по ОАЭ рассчитан до лета 2023 года.
Ярмоленко перешел в "Аль-Айн" из английского "Вест Гема" летом 2022 года. В 2007-2017 годах он был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 выступал за дортмундскую "Боруссию" из Германии.
- 27 января Ярмоленко сделал за "Аль-Айн" дубль в матче чемпионата ОАЭ.
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