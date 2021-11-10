Ярмоленко поиздевался над футболистом, которого вызвали в сборную Украины впервые за 4 года. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Во время тренировки команды на НСК "Олимпийский", когда игроки играли в "квадрат", Ярмоленко эффектно пробросил Гармашу мяч между ног, что вызвало смех у футболистов сборной.



"Рад снова видеть Гармаша в сборной", - написал Андрей Ярмоленко под видео в Instagram.

31-летний Денис Гармаш сыграл за сборную Украины 30 матчей и забил 2 гола. В последний раз он играл за сборную Украины еще в октябре 2017 года, когда наши футболисты уступили в квалификации ЧМ-2018 Хорватии (0:2).

Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев имеет 9 очков и занимает в группе D второе место. Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвёртая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.



11 ноября Украину ждет товарищеский матч против Болгарии, а 16-го национальная команда встретится с Боснией и Герцеговиной в заключительном матче отбора на ЧМ-2022.



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