Ярмоленко поиздевался над футболистом, которого вызвали в сборную Украины впервые за 4 года. Видео
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко эффектно поздравил динамовца Дениса Гармаша с возвращением в национальную команду
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во время тренировки команды на НСК "Олимпийский", когда игроки играли в "квадрат", Ярмоленко эффектно пробросил Гармашу мяч между ног, что вызвало смех у футболистов сборной.
"Рад снова видеть Гармаша в сборной", - написал Андрей Ярмоленко под видео в Instagram.
31-летний Денис Гармаш сыграл за сборную Украины 30 матчей и забил 2 гола. В последний раз он играл за сборную Украины еще в октябре 2017 года, когда наши футболисты уступили в квалификации ЧМ-2018 Хорватии (0:2).
Сборная Украины перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 против боснийцев имеет 9 очков и занимает в группе D второе место. Босния и Герцеговина с 7 пунктами четвёртая. Лидирует с 12 баллами Франция, Финляндия с 8 пунктами третья, Казахстан набрал 3 очка и замыкает турнирную таблицу.
11 ноября Украину ждет товарищеский матч против Болгарии, а 16-го национальная команда встретится с Боснией и Герцеговиной в заключительном матче отбора на ЧМ-2022.
ВИДЕО:
- 22 октября стало известно, что полузащитник "Динамо" Денис Гармаш после четырехлетнего перерыва получит вызов в сборную Украины.
- Напомним, 25 октября Александр Петраков назвал состав сборной Украины на следующие матчи и вернул Руслана Малиновского в национальную команду.
- 6 ноября стало известно, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко из-за травмы пропустит решающий матч сборной Украины по отбору чемпионата мира против Боснии и Герцеговины.
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