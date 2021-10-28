Ярмоленко победил Зинченко в "украинском дерби" в Англии
В 1/8 финала Кубка английской лиги Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Сити" с Александром Зинченко в составе
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Лондоне оба украинца вышли в стартовых составах своих команд. Зинченко отыграл весь матч, Ярмоленко был заменен на 62-й минуте.
"Вест Хэм" и "Манчестер Сити" в основное время голов не забили, в серии послематчевых пенальти ловчее оказались лондонцы, победившие 5:4 и вышедшие в четвертьфинал.
Кубок Английской лиги
1/8 финала
27 октября
"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 0:0 (5:4 - по пен.)
- В 1/16 финала Кубка Германии "Бавария" проиграла менхенгладбасской "Боруссии" со счетом 0:5 и потерпела свое крупнейшее поражение в турнире в истории.
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