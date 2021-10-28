Ярмоленко победил Зинченко в "украинском дерби" в Англии

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Лондоне оба украинца вышли в стартовых составах своих команд. Зинченко отыграл весь матч, Ярмоленко был заменен на 62-й минуте.

"Вест Хэм" и "Манчестер Сити" в основное время голов не забили, в серии послематчевых пенальти ловчее оказались лондонцы, победившие 5:4 и вышедшие в четвертьфинал.

Кубок Английской лиги

1/8 финала

27 октября

"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 0:0 (5:4 - по пен.)