Ярмоленко перешел в команду Реброва
Украинский футболист Андрей Ярмоленко перешел из английского "Вест Гема" в "Аль-Айн" из ОАЭ, который возглавляет Сергей Ребров
Об этом сообщает "Аль-Айн" в Twitter.
Андрей Ярмоленко заключил с клубом из Объединенных Арабских Эмиратов контракт на один сезон. Украинец перешел из "Вест Гема" в "Аль-Айн" на правах свободного агента, поскольку у него закончился контракт с англичанами.
32-летний украинец выступал за лондонский клуб с 2018 года. В общей сложности он сыграл за "Вест Гэм" 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.
В 2007-2017 годах Ярмоленко был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 выступал за дортмундскую "Боруссию" из Германии.
"Аль-Айн" возглавляет украинец Сергей Ребров, под руководством которого Андрей Ярмоленко играл в киевском "Динамо". В прошлом сезоне он привел клуб к победе в чемпионате и Кубке ОАЭ.
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15 мая Андрей Ярмоленко попрощался с болельщиками "Вест Хэм Юнайтед" и заявил, что покидает команду .
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