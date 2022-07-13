Ярмоленко перешел в команду Реброва

Об этом сообщает "Аль-Айн" в Twitter.

Андрей Ярмоленко заключил с клубом из Объединенных Арабских Эмиратов контракт на один сезон. Украинец перешел из "Вест Гема" в "Аль-Айн" на правах свободного агента, поскольку у него закончился контракт с англичанами.

32-летний украинец выступал за лондонский клуб с 2018 года. В общей сложности он сыграл за "Вест Гэм" 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

В 2007-2017 годах Ярмоленко был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 выступал за дортмундскую "Боруссию" из Германии.

"Аль-Айн" возглавляет украинец Сергей Ребров, под руководством которого Андрей Ярмоленко играл в киевском "Динамо". В прошлом сезоне он привел клуб к победе в чемпионате и Кубке ОАЭ.

15 мая Андрей Ярмоленко попрощался с болельщиками "Вест Хэм Юнайтед" и заявил, что покидает команду .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb