Ярмоленко оформил дубль в матче чемпионата ОАЭ
В 14-м туре чемпионата ОАЭ по футболу "Аль-Айн", который возглавляет Сергей Ребров, уверенно победил "Аджман"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 5:1 в пользу "Аль-Айна". Дублем отличился украинец Андрей Ярмоленко. После первого тайма нашего вингера заменили.
Главным тренером "Аль-Айна" украинец Сергей Ребров. Команда занимает четвёртую позицию в турнирной таблице и отстает от первого места на 3 балла.
Лига ОАЭ
14-й тур
27 января
"Аль-Айн" - "Аджман" 5:1
Голы : Лаба, 4, 83, Ярмоленко, 31, 37, Мохаммед, 37
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