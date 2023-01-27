Ярмоленко оформил дубль в матче чемпионата ОАЭ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счетом 5:1 в пользу "Аль-Айна". Дублем отличился украинец Андрей Ярмоленко. После первого тайма нашего вингера заменили.

Главным тренером "Аль-Айна" украинец Сергей Ребров. Команда занимает четвёртую позицию в турнирной таблице и отстает от первого места на 3 балла.

Лига ОАЭ

14-й тур

27 января

"Аль-Айн" - "Аджман" 5:1

Голы : Лаба, 4, 83, Ярмоленко, 31, 37, Мохаммед, 37

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