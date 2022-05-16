Ярмоленко объявил, что покидает английский "Вест Хэм"
Украинский футболист Андрей Ярмоленко простился с болельщиками лондонского "Вест Гэм Юнайтед"
Об этом Ярмоленко написал в Instagram.
По его словам, матч 37-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" стал для него последней домашней игрой за "молотобойцев".
"Я пережил волнующий момент. После матча вместе со своей семьей я вышел на поле и простился с фанатами "Вест Гема". Это последний матч для меня на домашнем стадионе, и я хотел поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку на домашних трибунах. Искренне, с благодарностью и огромной любовью к каждому из вас, к стадиону, ко всей семье "Вест Гэм", - написал Ярмоленко.
32-летний украинец выступал за лондонский клуб с 2018 года. В общей сложности он сыграл за "Вест Гэм" 85 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.
Также Ярмоленко был игроком киевского "Динамо" и дортмундской "Боруссии" из Германии.
- 15 мая лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" не смог обыграть в Лондоне "Вест Гэм" в 37-м туре Премьер-лиги.
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