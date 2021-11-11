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Ярмоленко объяснил, почему потратил всю премию за Евро-2020 на благотворительность

11 ноября, 2021 четверг
19:58
Спорт

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, что потратил премиальные за Евро-2020 на благотворительность, чтобы показать пример другим

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на интервью YouTube-каналу УАФ.

Ярмоленко потратил премиальные за выступление на Евро-2020 на оборудование для детской клиники.

"Перед чемпионатом Европы меня преследовали травмы. Я ходил в церковь. Я сказал сам себе, что отдам все заработанные за турнир деньги на благотворительность. Я сообщил об этом публично. Некоторые люди скажут, что такие вещи нужно делать тихо, некоторые говорят, что, напротив, нужно подавать пример другим людям, спортсменам.” Собственным примером я хотел показать, что все мы – люди и должны помогать друг другу. Хочу, чтобы это стало примером, а мы все были немного добрее и помогали друг другу", - рассказал Андрей Ярмоленко.

На Евро-2020 Андрей Ярмоленко отыграл все пять матчей сборной Украины. У вингера была капитанская повязка. Форвард забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

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