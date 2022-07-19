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Ярмоленко объяснил, почему отказался возвращаться в "Динамо"

19 июля, 2022 вторник
07:26
Спорт

Украинский футболист Андрей Ярмоленко заявил, что отклонил предложение киевского "Динамо" из-за войны

Об этом он заявил в интервью Вацко Live.

"Действительно, у меня было предложение от "Динамо". Мне этого очень хотелось, но сами понимаете, какая сейчас ситуация в стране. Мне хочется стабильности, я хочу играть в футбол. Мне трудно представить, как это будет в Украине. Поэтому мое решение было таким. "Динамо" - это команда номер один в моей жизни. Эта команда дала мне все, сделала меня тем, кем я сейчас. Но нужно понимать, почему я сделал такой выбор", - сказал Ярмоленко, перешедший из английского "Вест Гема" в "Аль-Айн" из ОАЭ, который тренирует украинец Сергей Ребров.

Он подчеркнул, что, прежде всего, руководствовался интересами своей семьи и детей.

"Самый главный момент - это момент моих детей. Я не знаю, где будет базироваться моя команда, что мне делать с моей семьей. Я не тот человек, который сделал детей и отправил их куда-то учиться. Да, конечно, финансы есть, и можно отправить их в Лондон или еще куда-то. Но у меня еще дети не в том возрасте, чтобы их оставлять. Детям нужен отец. У меня трое парней, которых нужно воспитывать. Я за них ответственен", - отметил Ярмоленко.

32-летний украинец выступал за "Вест Хэм" с 2018 года. В общей сложности он сыграл за лондонцев 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

В 2007-2017 годах Ярмоленко был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 - дортмундской "Боруссии" из Германии.

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война с Россией
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