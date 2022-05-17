Ярмоленко объяснил, почему летом не вернется в "Динамо"

Об этом он заявил в программе Вацко on Air.

По словам Ярмоленко, у которого в конце нынешнего сезона истекает контракт с английским "Вест Гэмом", он хочет вернуться в "Динамо" и рассматривал это предложение до начала полномасштабной войны с Россией.

"Не буду лгать. Я скажу так: "Динамо" было до войны, я серьезно задумывался над тем, чтобы вернуться. Сейчас я на связи с президентом клуба, со всеми игроками. Это самая родная команда в моей жизни, команда номер один для меня. Конечно, если говорить о завершении карьеры, то мне бы хотелось завершить ее именно в этой команде", - сказал Ярмоленко.

В то же время он отметил, что хочет еще поиграть на высоком уровне, а в "Динамо" из-за российской агрессии это сделать невозможно.

"Пока у меня есть силы и здоровье я хочу продолжать играть в футбол на высоком уровне. Тем более никто не знает, что будет со следующим чемпионатом Украины. Мне хочется вернуться в "Динамо", но у меня есть карьера, которой осталось не так много. Мне хочется поиграть и насладиться футболом. В последние два-три года я играл не так много, как мне хотелось. Я соскучился по игре каждой недели, по двум матчам в неделю. Я соскучился по этой усталости", - пояснил Светловодск.

32-летний украинец выступал за лондонский клуб с 2018 года. В общей сложности он сыграл за "Вест Гэм" 85 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

Также Ярмоленко в 2007-2017 годах был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 выступал за дортмундскую "Боруссию" из Германии.

15 мая Андрей Ярмоленко простился с болельщиками лондонского "Вест Гэм Юнайтед" и заявил, что покидает команду .

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