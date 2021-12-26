Ярмоленко не спас "Вест Хэм" от неожиданного поражения в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко вышел на замену на 81-й минуте, когда лондонцы уступали "Саутгемптону" 2:3. На голы Мохамеда Эльюнусси, Джеймса Уорд-Прауса и Яна Беднарека они ответили точными ударами Мичейла Антонио и Мохамеда Бенрахма.

"Вест Хэм" уступил "Саутгемптону" 2:3, но с 28 очками занимает шестое место. "Саутгемптон" имеет 20 пунктов и идет 14-м.

Чемпионат Англии

19-й тур



26 декабря

"Вест Хэм" - "Саутгемптон" 2:3

Голы : Антонио, 49, Бенрахма, 64 - Эльюннусси, 8, Ворд-Праус, 61, Беднарек, 70