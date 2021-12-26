Ярмоленко не спас "Вест Хэм" от неожиданного поражения в чемпионате Англии
Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко сыграл в матче 19-го тура чемпионата Англии, в котором его команда проиграла дома "Саутгемптону"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ярмоленко вышел на замену на 81-й минуте, когда лондонцы уступали "Саутгемптону" 2:3. На голы Мохамеда Эльюнусси, Джеймса Уорд-Прауса и Яна Беднарека они ответили точными ударами Мичейла Антонио и Мохамеда Бенрахма.
"Вест Хэм" уступил "Саутгемптону" 2:3, но с 28 очками занимает шестое место. "Саутгемптон" имеет 20 пунктов и идет 14-м.
Чемпионат Англии
19-й тур
26 декабря
"Вест Хэм" - "Саутгемптон" 2:3
Голы : Антонио, 49, Бенрахма, 64 - Эльюннусси, 8, Ворд-Праус, 61, Беднарек, 70
- Напомним, 26 декабря другой украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче 19-го тура чемпионата Англии против "Лестера".
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