Ярмоленко мечтает вернуться в "Динамо", - жена футболиста

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ютуб-канал Анны Ребровой.

""Динамо" для нас – это действительно выдающийся и родной клуб, который очень многое нам дал, сделал из Андрея спортсмена, профессионального футболиста. Конечно, следим за всеми матчами. Даже если Андрей не дома, то все равно смотрю, болею. Вернуться? Конечно, есть такая мечта. Все об этом знают. Для Андрея это очень важный клуб. Будем надеяться, что это случится, но когда… этого никто не может знать", – ответила Инна Ярмоленко.

Прошлым летом 33-летний Ярмоленко перешел в арабский "Аль-Айн" из английского "Вест Хэма", за который играл с 2018 по 2022 год. В этом сезоне украинец сыграл 13 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

В 2007-2017 годах Ярмоленко был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 - дортмундской "Боруссии" из Германии.

22 марта Йожеф Сабо заявил , что в 82 года готов защищать Украину с оружием в руках.

3 июля Андрей Ярмоленко перешел из "Вест Хэма" в "Аль-Айн".

19 июля Ярмоленко заявил, что отклонил предложение киевского "Динамо" из-за войны в Украине.

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