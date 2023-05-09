Об этом сообщает UAEkick .

По данным издания из ОАЭ, клуб решил не продлевать соглашение с украинцем, которое рассчитано до лета 2023 года. Причиной такого решения стало недовольство игрой Ярмоленко, который в нынешнем сезоне провел за "Аль-Айн" 30 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

33-летний Андрей Ярмоленко выступает в ОАЭ с июля 2022 года. Главным тренером "Аль-Айна" является другой украинец - Сергей Ребров, который летом тоже, вероятно, покинет клуб.

Под его руководством команда в нынешнем сезоне не смогла защитить чемпионский титул и уступила его "Аль-Ахли".