Ярмоленко летом покинет команду Реброва, - СМИ
Украинский футболист Андрей Ярмоленко летом покинет "Аль-Айн" по завершении контракта с клубом из ОАЭ
Об этом сообщает UAEkick .
По данным издания из ОАЭ, клуб решил не продлевать соглашение с украинцем, которое рассчитано до лета 2023 года. Причиной такого решения стало недовольство игрой Ярмоленко, который в нынешнем сезоне провел за "Аль-Айн" 30 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.
33-летний Андрей Ярмоленко выступает в ОАЭ с июля 2022 года. Главным тренером "Аль-Айна" является другой украинец - Сергей Ребров, который летом тоже, вероятно, покинет клуб.
Под его руководством команда в нынешнем сезоне не смогла защитить чемпионский титул и уступила его "Аль-Ахли".
- 1 февраля стало известно, что "Динамо" начало переговоры о возвращении в Киев.
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