Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Из находящихся в Дублине футболистов в официальную заявку не попали травмированные голкипер Георгий Бущан и полузащитник Тарас Степаненко, а также форвард Роман Яремчук и хавбек Александр Пихаленок. В то же время, защитник Эдуард Соболь, который из-за недомогания пропустил накануне тренировки, может выйти на поле.

Позже УАФ внесла коррективы в заявку. Против Ирландии также не сыграет другой лидер сборной Украины – Андрей Ярмоленко. Александр Пихаленок появился в заявке.

Официальная заявка сборной Украины на матч против Ирландии:

1. Андрей Лунин, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Данило Игнатенко, 7. Александр Пихаленок, 8. Руслан Малиновский, 9. Данило Сикан, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбык, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Валерий Бондарь, 19. Тарас Качараба, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Матч Ирландия – Украина состоится сегодня в Дублине и начнется в 21:45.

Соперниками команды Александра Петракова по группе 1 в дивизионе B Лиги наций также Шотландия и Армения.

1 июня у Глазго в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2022 сборная Украины победила Шотландию – 3:1.

5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в финале квалификации и не смогла выйти на чемпионат мира-2022.

7 июня стало известно, что главный вратарь сборной Украины Георгий Бущан не сыграет в матчах Лиги наций против Ирландии и Армении.

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