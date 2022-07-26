Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ярмоленко вышел на замену во втором тайме товарищеского матча против клуба пятого немецкого дивизиона "Ганкофен-Гайлинг". "Аль-Айн" выиграл 1:0. Гол на 33-й минуте забил марокканец Суфьян Рахими.

Главным тренером "Аль-Айна" является украинец Сергей Ребров.

32-летний Ярмоленко перешел в "Аль-Айн" из английского "Вест Хэма", за который играл с 2018 по 2022 год. В 2007-2017 годах Ярмоленко был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 - дортмундской "Боруссии" из Германии.

13 июля Андрей Ярмоленко перешел из "Вест Хема" в "Аль-Айн".

19 июля Ярмоленко заявил, что отклонил предложение киевского "Динамо" из-за войны в Украине.

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